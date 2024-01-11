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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эта медаль – настоящее чудо и подарок судьбы». Беккари и Гуаризе о победе на чемпионате Еврпоы

Турнир проходил в Каунасе. Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе набрали 199,19 по сумме программ.

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