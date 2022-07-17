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Ученые выяснили, как кишечные микроорганизмы могут эволюционировать и стать опасными

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Йельского университета (Yale University) описывают, как кишечные бактерии могут эволюционировать с течением времени, становясь более патогенными, приобретая способность мигрировать через кишечный барьер и сохраняться в органах за пределами кишечника, тем самым вызывая хроническое воспаление и связанные с ним патологии.

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