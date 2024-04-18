Шайло призвала Джоли и Питта помириться накануне ее 18-летия

Старшая дочь звездной пары устала наблюдать за их ссорами Mario Cartelli, globallookpress Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта призвала родителей к примирению по случаю ее 18-летия, которое состоиться в мае.
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