Электрический кроссовер Xiaomi YU7 получит запас хода до 820 км Первые упоминания ...

Электрический кроссовер Xiaomi YU7 получит запас хода до 820 кмПервые упоминания о характеристиках электрического кроссовера Xiaomi YU7 в базе данных китайских регуляторов содержали сведения о габаритах, массе, максимальной скорости и мощности силовой установки, но не давали представления о ёмкости тяговой батареи и запасе хода.