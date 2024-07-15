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Царьград

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Зарплата шеф-поваров в Новосибирске выросла до 180 тысяч рублей

Зарплата шеф-поваров в Новосибирске выросла до 180 тысяч рублей

Диапазон зарплат обычных поваров колеблется от 43 до 74 тысяч.Аналитики интернет площадки hh.ru сообщили, что, по итогам I полугодия в Новосибирской области зарплаты шеф-поваров выросли до 180 тысяч рублей.

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