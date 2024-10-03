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Не писайте - жалуйтесь: злая учительница, не пустившая ребенка в туалет, или жертва провокации

Не писайте - жалуйтесь: злая учительница, не пустившая ребенка в туалет, или жертва провокации

Русский Колоколъ Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Скандал разгорелся в школе № 3 в подмосковном Одинцове, где учитель во время урока не разрешила четверокласснику "выйти".

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Комментарии
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Олег Самойлов
Запросто соглашусь! Но для того, чтобы НЕ выдержать 45 минут урока, нужно предварительно еще часок терпеть!
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Чтоб тебе, скотине, только закрытые туалеты попадались.
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1 час.
АК
Алекс Кузь
Где писать или какать в Москве . Кустов нет. Камеры есть , а отхожих мест нет. Хорошо что машин стало много.
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41 мин.

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