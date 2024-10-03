Не писайте - жалуйтесь: злая учительница, не пустившая ребенка в туалет, или жертва провокации

Русский Колоколъ Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress Скандал разгорелся в школе № 3 в подмосковном Одинцове, где учитель во время урока не разрешила четверокласснику "выйти".
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