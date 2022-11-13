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Количество «пост-апов» в НБА за последние 10 лет снизилось более чем на 50 процентов

Количество «пост-апов» в НБА за последние 10 лет снизилось более чем на 50 процентов

Аналитик Кирк Голдсберри опубликовал график снижения количества «пост-апов» в матчах НБА. По данным Голдсберри, за последние 10 лет количество «пост-апов» в лиге снизилось более чем на 50 процентов.

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