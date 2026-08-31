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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» отдал Хименеса в аренду «Порту» с опцией выкупа. У форварда 0 голов в прошлом сезоне Серии А

Нападающий « Милана »  Сантьяго Хименес перебрался в Португалию. « Порту » арендовал 25-летнего футболиста сборной Мексики с опцией выкупа.

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