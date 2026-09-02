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Регионы России

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Матч Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином» начнётся в 16:15

Матч Кубка России между «Оренбургом» и «Рубином» начнётся в 16:15

«Оренбург» после двух туров набрал 3 очка и занимает второе место в группе. В предыдущем кубковом матче команда одержала убедительную победу над «Родиной» со счётом 4:1.

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