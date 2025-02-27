Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины еще на год

Президент США заявил, что пришел к убеждению о необходимости сохранения санкций в силе и после 6 марта 2025 года Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о продлении на один год действия ряда антироссийских санкций, которые были введены ранее в связи с ситуацией на Украине.