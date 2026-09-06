«Я думал, мы оба останемся на трассе». Рассел удивлён пит-стопом Антонелли

«Я думал, мы оба останемся на трассе». Рассел удивлён пит-стопом АнтонеллиLAT Images / MercedesПилот Mercedes Джордж Рассел финишировал вторым в Гран При Италии, уступив победу напарнику Кими Антонелли.
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