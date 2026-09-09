В ISU подтвердили участие фигуриста Дикиджи в этапе Гран-при в Китае

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил факт, что российский фигурист Владислав Дикиджи получил приглашение на этап Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября 2026 года.
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