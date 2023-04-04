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Трамп заявил, что в суде Нью-Йорка ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам

Трамп заявил, что в суде Нью-Йорка ему будут предъявлены обвинения по 33 пунктам

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что 4 апреля в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам, причем ни один из них не станет для него сюрпризом.

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