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Хирург предсказал потребность в операции на катаракту прямо на орбите

Хирург предсказал потребность в операции на катаракту прямо на орбите

Офтальмолог и исследователь Университета Юты Джованни Мичелетти считает: астронавты рано или поздно столкнутся с катарактой прямо во время миссии — и им потребуется операция там, где они находятся.

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