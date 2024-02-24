Трамп решил выбрать в качестве вице-президента бывшую демократку

В американской около политологической тусовке ходят упорные слухи, что после своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп назначит на пост вице-президента известную политическую деятельницу Талси Габбард.
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