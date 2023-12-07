И всё-таки он лох

Печально известный по одесским событиям 2014 года депутат Верховной Рады от порошенковской «Евросолидарности» Алексей Гончаренко поделился в соцсетях инсайдом о беседах госсекретаря США Энтони Блинкена со своими европейскими коллегами.
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