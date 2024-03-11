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Армия Великобритании осваивает «умные прицелы» SMASH X4

Армия Великобритании осваивает «умные прицелы» SMASH X4

Британский боец с винтовкой L85A3, оснащенной прицелом SMASH X4, 2022 г.Сухопутные войска Великобритании начали получать и осваивать заказанные ранее «умные прицелы» для стрелкового оружия производства компании SmartShooter.

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