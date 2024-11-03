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Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Запад предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на выборы после потенциальной заморозки конфликта на линии фронта, считает арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

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