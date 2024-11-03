Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Запад предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на выборы после потенциальной заморозки конфликта на линии фронта, считает арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии