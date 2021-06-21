Бесталанная «пустышка» голубых кровей: почему зрители возненавидели актрису, сыгравшую Мэгги Клири в фильме «Поющие в Терновнике» Оксана БуянкинаОчаровательной Рэйчел Уорд, сыгравшей бунтарку Мэгги Клири, в картине «Поющие в Терновнике», пришлось столкнуться с нападками многочисленных хейтеров, после чего она полностью утратила былую уверенность в себе.