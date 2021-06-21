TVcenter.ru

215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Терешина
    Мне очень нравится актёр Александр Дьяченко! Всегда с удовольствием смотрю фильмы с его участием, и не только фильмы....«Мне очень плохо,...
  • Надежда Новопашина
    Мне очень нравится! Настоящая актриса. И не виновата она, что любовь зла. Скорее, её проступок доказывает, что она ис...Тайком сбежала от...
  • Yvan
    Да что сценарий? Кто-то может назвать хотя бы с десяток талантливых фильмов за последние четверть века? Включая не то...Жадные российские...

Бесталанная «пустышка» голубых кровей: почему зрители возненавидели актрису, сыгравшую Мэгги Клири в фильме «Поющие в Терновнике»

Бесталанная «пустышка» голубых кровей: почему зрители возненавидели актрису, сыгравшую Мэгги Клири в фильме «Поющие в Терновнике»

Бесталанная «пустышка» голубых кровей: почему зрители возненавидели актрису, сыгравшую Мэгги Клири в фильме «Поющие в Терновнике» Оксана БуянкинаОчаровательной Рэйчел Уорд, сыгравшей бунтарку Мэгги Клири, в картине «Поющие в Терновнике», пришлось столкнуться с нападками многочисленных хейтеров,  после чего она полностью утратила былую уверенность в себе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх