Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NAND Intel и SK hynix н...

Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NANDIntel и SK hynix на этой неделе завершили сделку на общую сумму около $8,85 млрд по продаже бизнеса по производству флеш-памяти NAND американской компанией южнокорейской.
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