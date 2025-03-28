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Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NAND Intel и SK hynix н...

Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NAND Intel и SK hynix н...

Intel окончательно избавилась от бизнеса по выпуску флеш-памяти NANDIntel и SK hynix на этой неделе завершили сделку на общую сумму около $8,85 млрд по продаже бизнеса по производству флеш-памяти NAND американской компанией южнокорейской.

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