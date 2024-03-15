Суд вынес приговор по делу о гибели мальчика в столкновении катера и гидроцикла

Суд в Приморье приговорил к трем годам лишения свободы жителя города Большой Камень, который допустил своего 10-летнего сына до управления гидроциклом, мальчик погиб в аварии, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии