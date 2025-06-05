Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    там только в основном зигающие свинобандеропидарасы и проблядины ,а такой нации я не знаю и знать не хочу,так что иди...Затулин: "Прекрат...
  • Анастасия Гончарова
    там только в основном зигающие свинобандерохохлы  ,а такой нации я не знаю и знать не хочу,так что идите нах со своей...Затулин: "Прекрат...
  • Варлам Устрялов
    Соплежуйство начальника и поддержка им окружающего его быдла-друзей стало главной причиной наших последних потерь. У ...Военная цензура и...

Путин сделал ряд заявлений

Путин сделал ряд заявлений

Путин наконец вышел на связь и сделал ряд заявлений: видео ◼ Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами; ◼ Москву не удивляет отказ Киева от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня; ◼ Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов; ◼ Теракт с поездом в Брянской области это целенаправленный удар по гражданским; ◼Киевскому режиму "мир вообще не нужен", так как он будет означать утрату власти для них; ◼ Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Слава Богу хоть не песков🙏
Ответить
14 час.
Вячеслав Карюкалов
В этом вся соль.
Ответить
13 час.
Анфиса Иванова
Долго. Долго молчал.  Это похоже на тот момент, что получилось с Курском...  Опять нас &quot; поимели&quot; ...по нашей же вине.
Ответить
2 час.
наверх