Игры для ребенка с аутизмом: рекомендации логопеда-дефектолога

Современная психиатрия сегодня знает об аутизме куда больше, чем несколько десятилетий назад. В России официальный диагноз появился лишь в 2014 году, но с тех пор специалисты значительно продвинулись и в изучении этой особенности развития, и в коррекционной работе.
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