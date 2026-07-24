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Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Рейтинг стран по ВВП (ППС) в 2026 году / © World Visualized  Согласно выпуску доклада World Economic Outlook, опубликованному Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, ВВП Китая по ППС достиг 44,3 триллиона долларов США.

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