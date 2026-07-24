Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Рейтинг стран по ВВП (ППС) в 2026 году / © World Visualized Согласно выпуску доклада World Economic Outlook, опубликованному Международным валютным фондом (МВФ) в 2026 году, ВВП Китая по ППС достиг 44,3 триллиона долларов США.