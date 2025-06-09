Жителям Омска посоветовали узнавать информацию о ближайших бомбоубежищах в администрациях своих округов.
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Жителям Омска посоветовали узнавать информацию о ближайших бомбоубежищах в администрациях своих округов.