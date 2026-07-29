MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Коалиция генпрокуроров 44 штатов заявляет, что CFTC не обладает полномочиями в отношении рынков спортивных прогнозов

Коалиция генпрокуроров 44 штатов заявляет, что CFTC не обладает полномочиями в отношении рынков спортивных прогнозов

Группа генеральных прокуроров из 44 штатов направила письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), утверждая, что агентство не имеет полномочий регулировать рынки прогнозов спортивных событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии