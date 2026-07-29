Коалиция генпрокуроров 44 штатов заявляет, что CFTC не обладает полномочиями в отношении рынков спортивных прогнозов

Группа генеральных прокуроров из 44 штатов направила письмо в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), утверждая, что агентство не имеет полномочий регулировать рынки прогнозов спортивных событий.
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