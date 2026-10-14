«Покупатели этого не забудут». Илон Маск похвалил Micron за цены на память и раскритиковал другие компании

Глава SpaceX считает, что завышенная стоимость компонентов может лишить поставщиков лояльности клиентов Илон Маск заявил, что Micron Technology ведёт себя разумно при установлении цен на микросхемы памяти, тогда как другие поставщики, по его мнению, устанавливают чрезмерно высокие цены.