Миллиардный маневр: неожиданный ход Москвы, который переполошил западных аналитиков.

Фото: Общественная Служба Новостей Пока центральные банки по всему миру лихорадочно наращивают золотые запасы, Россия демонстрирует обратную тактику - за первую половину 2026 года ЦБ РФ продал 43,5 тонны драгметалла, установив рекорд за последние десятилетия.