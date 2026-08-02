Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Миллиардный маневр: неожиданный ход Москвы, который переполошил западных аналитиков.

Миллиардный маневр: неожиданный ход Москвы, который переполошил западных аналитиков.

Фото: Общественная Служба Новостей Пока центральные банки по всему миру лихорадочно наращивают золотые запасы, Россия демонстрирует обратную тактику - за первую половину 2026 года ЦБ РФ продал 43,5 тонны драгметалла, установив рекорд за последние десятилетия.

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