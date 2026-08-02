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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» забил 3 гола при 4 ударах в створ ворот «Оренбурга». Всего у петербуржцев 11 ударов, 6 из них нанес Глушенков

« Зенит » успешно реализует моменты в матче 2-го тура РПЛ (3:0, второй тайм) против « Оренбурга ». Петербуржцы нанесли 4 удара в створ, 3 из которых привели к голам.

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