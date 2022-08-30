В Орловской области полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться»

Заместитель начальника отдела организации деятельности УУПиПДН регионального УМВД подполковник полиции Алексей Пиняев вместе с председателем Общественного совета при УМВД Владимиром Филоновым вручили детям, семьи которых вынужденно прибыли в Россию с территории Украины, красочные ранцы, укомплектованные необходимыми канцелярскими принадлежностями.

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