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В Челябинске напавших на ветеранов СВО отпустили по домам. И тут за дело взялись вагнеровцы

В Челябинске напавших на ветеранов СВО отпустили по домам. И тут за дело взялись вагнеровцы

Интересная жизнь с Vera Star То чего так боялись жители Челябинска, все же произошло.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
...а из участников СВО, которым сейчас больше доверяют коренные жители, создать народную милицию (или дружины) и наделить правами как в своё время казакам: патрулировать (что сейчас они, собственно, в Челябинске и делают, дежуря у подъезда), применять силу при необходимости - хулиганство, нападение, агрессивное поведение (дубинки, наручники, баллончики, газовые пистолеты с резиновыми пулями), обязательную фото- и видеофиксацию происшествий. Патрулирование можно осуществлять (а в первое время - обязательно!) с сопровождением полицейского ближайшего подразделения. Всё это будет законно и осуществимо при желании властей навести порядок!
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1 час.
vkazachev
РАЗ они имеют Рос паспорта -чемодан сух паек и в зону СВО!!!!! Наши ребята гибнут хрен знает за что, а эти черти в тылу пузыри пускают!!! А про суды и законы в стране лучше даже не говорить тк их попросту нет!
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1 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
все суды где заседают в основном женщины зажравшиеся почти все продажные и главное никто их не судит за такие решения и они борзеют .Пора народу взять в руки оружие без помощи продажных чиновников
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55 мин.

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