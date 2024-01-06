В Челябинске напавших на ветеранов СВО отпустили по домам. И тут за дело взялись вагнеровцы

ЮШ Юрий Шестаков ...а из участников СВО, которым сейчас больше доверяют коренные жители, создать народную милицию (или дружины) и наделить правами как в своё время казакам: патрулировать (что сейчас они, собственно, в Челябинске и делают, дежуря у подъезда), применять силу при необходимости - хулиганство, нападение, агрессивное поведение (дубинки, наручники, баллончики, газовые пистолеты с резиновыми пулями), обязательную фото- и видеофиксацию происшествий. Патрулирование можно осуществлять (а в первое время - обязательно!) с сопровождением полицейского ближайшего подразделения. Всё это будет законно и осуществимо при желании властей навести порядок!

vkazachev РАЗ они имеют Рос паспорта -чемодан сух паек и в зону СВО!!!!! Наши ребята гибнут хрен знает за что, а эти черти в тылу пузыри пускают!!! А про суды и законы в стране лучше даже не говорить тк их попросту нет!