Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днем независимости

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь и празднования 80‑й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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