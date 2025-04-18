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На Украине рассказали, чего они ожидают от союзников после прекращения огня

На Украине рассказали, чего они ожидают от союзников после прекращения огня

Военный обозреватель Николай Белесков видит прагматичный план устойчивого мира на Украине. Первый шаг, конечно, — прекращение огня, потом — европейские союзники закрывают небо над Украиной и помогают наземными силами при более плотной, чем сейчас, финансовой поддержке.

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