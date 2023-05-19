Бои под Белогоровкой: Армия России выжигает позиции ВСУ (ВИДЕО)

Армия России выжигает позиции ВСУ в ходе боёв под Белогоровкой. Артиллерия 88-й бригады Южного военного округа (ЮВО) плотно отрабатывает по укрепленному району противника сначала зажигательными боеприпасами, а после осколочно-фугасными снарядами.