Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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И заморозка

И заморозка

Нам разрешается прослыть невеждами, мистиками, суеверными дураками. Нам одного не простят: если мы недооценили опасность.

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