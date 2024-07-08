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Николай Трубач признался, почему уехал из России

Николай Трубач признался, почему уехал из России

Николай Трубач большую часть своей жизни провел в России, хотя сам родом из Украины. Он приобрел широкую известность в конце 1990-х годов после сотрудничества с известным российским артистом Борисом Моисеевым.

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