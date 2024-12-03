Стоматологи ЯНАО за три года получили более 70 единиц нового оборудования

Для ямальских клиник стоматологии за три года приобрели более 70 единиц оборудования. Новые установки более функциональны, чем их предшественники, сообщил заведующий стоматологическим отделением Тарко-Салинской ЦРБ Юрий Колтаков.
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