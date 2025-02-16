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Будни мужчин. Все что нам интересно

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ЦРУ разработало стратегию развала СССР еще в 1948 году – рассекреченный документ американской разведки

ЦРУ разработало стратегию развала СССР еще в 1948 году – рассекреченный документ американской разведки

Центральное разведывательное управление США начало публиковать первые рассекреченные документы. Вероятно, данное событие связано с предвыборными обещаниями президента США Дональда Трампа об обнародовании важных документов ЦРУ.

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