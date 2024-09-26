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Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве

Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве

Прогнозов врачи пока не дают. Вячеслав Добрынин был госпитализирован в одну из московских больниц. 78-летний народный артист находится в тяжелом состоянии с возможным диагнозом инсульта, пишет Telegram-канал SHOT.

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