Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве

Прогнозов врачи пока не дают. Вячеслав Добрынин был госпитализирован в одну из московских больниц. 78-летний народный артист находится в тяжелом состоянии с возможным диагнозом инсульта, пишет Telegram-канал SHOT.
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