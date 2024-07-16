«Нет места милосердию»: Медведев жёстко отреагировал на расстрел боевиками «Азова» попавшего в плен российского военного

Дмитрий Медведев жестко отреагировал на расстрел боевиками запрещенного в России и признанного террористической группировкой нацбата «Азов»* попавшего в плен российского военнослужащего, призвав не проявлять к украинским националистам никакого снисхождения.
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