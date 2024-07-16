НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

«Нет места милосердию»: Медведев жёстко отреагировал на расстрел боевиками «Азова» попавшего в плен российского военного

«Нет места милосердию»: Медведев жёстко отреагировал на расстрел боевиками «Азова» попавшего в плен российского военного

Дмитрий Медведев жестко отреагировал на расстрел боевиками запрещенного в России и признанного террористической группировкой нацбата «Азов»* попавшего в плен российского военнослужащего, призвав не проявлять к украинским националистам никакого снисхождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх