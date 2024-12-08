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Президент Грузии Зурабишвили пригласила Маска посетить страну

Президент Грузии Зурабишвили пригласила Маска посетить страну

REUTERS/Irakli Gedenidze Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи c американским бизнесменом, одним из богатейших людей мира, основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском пригласила его посетить страну.

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Комментарии
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Dimir De_Ross
Н протесты посмотреть? 😆🤦
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