Медведев: «Диктант Победы» пишут с безмерной благодарностью героям Великой Отечественной

Председатель партии «Единая Россия» отметил, что акция объединяет миллионы людей, которые хранят память о подвиге советского народа Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в видеоприветствии участникам международной акции «Диктант Победы» отметил, что она проходит везде, где жива память о великом подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны.