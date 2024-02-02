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Ситуация на фронте не улучшится: Увольняемый Залужный остудил пыл Зеленского

Ситуация на фронте не улучшится: Увольняемый Залужный остудил пыл Зеленского

Выяснилось, как главком украинской армии отреагировал на своё возможное увольнение.Главнокомандующий армии Киева Валерий Залужный заявил лидеру страны, что надеяться на быстрое улучшение ситуации на поле боя не стоит.

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