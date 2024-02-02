Ситуация на фронте не улучшится: Увольняемый Залужный остудил пыл Зеленского

Выяснилось, как главком украинской армии отреагировал на своё возможное увольнение.Главнокомандующий армии Киева Валерий Залужный заявил лидеру страны, что надеяться на быстрое улучшение ситуации на поле боя не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии