Калужанам продлили действие ограничений на снятие валюты

Ограничения на снятие наличной валюты продлены до 2027 года: граждане могут снять не более 10 тысяч долларов или евро, остальное — в рублях.
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