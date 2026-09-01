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Калужские новости

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Калужанам продлили действие ограничений на снятие валюты

Калужанам продлили действие ограничений на снятие валюты

Ограничения на снятие наличной валюты продлены до 2027 года: граждане могут снять не более 10 тысяч долларов или евро, остальное — в рублях.

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