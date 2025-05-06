Полянский: украинский вопрос в какой-то момент исчезнет из повестки ООН

Украинский вопрос в какой-то момент исчезнет из повестки Организации Объединенных Наций. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
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