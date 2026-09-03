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62ИНФО | Новости Рязани

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На Первомайском проспекте в Рязани сбили велосипедиста

На Первомайском проспекте в Рязани сбили велосипедиста

Инцидент случился утром в среду, 2 сентября, около дома №53/2 на Первомайском проспекте. По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» сбил 48-летнего мужчину, передвигавшегося на велосипеде.

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