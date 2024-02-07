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Центр при ФСБ назвал объем утечек данных в России за 2023 год колоссальным

Центр при ФСБ назвал объем утечек данных в России за 2023 год колоссальным

В прошлом году Россия столкнулась с огромным количеством данных, утекших из информационных систем страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.

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