Центр при ФСБ назвал объем утечек данных в России за 2023 год колоссальным

В прошлом году Россия столкнулась с огромным количеством данных, утекших из информационных систем страны, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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