Умер актер из сериала «Склифосовский» Константин Сироткин

Актер Константин Сироткин скончался 2 сентября на 59-м году жизни. Об этом aif.ru сообщили в окружении артиста.
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