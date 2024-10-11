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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси – величайший футболист по версии GiveMeSport. Роналду – 2-й, Марадона – 4-й, Зидан – 8-й, Кака – 17-й, Яшин – 20-й, Бэйл – 24-й

Рейтинг был составлен на основе таких критериев, как важность игрока для команды, трофеи на клубном уровне и уровне сборных, индивидуальные награды.

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