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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас выйдет из группы на итоговом, если в пятницу обыграет Медведева

В пятницу Карлос Алькарас и Александр Зверев будут бороться за полуфинал итогового турнира ATP. Алькарас встретится с Даниилом Медведевым, который уже вышел из группы, а Зверев – с Андреем Рублевым, который уже лишился шансов на 1/2.

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