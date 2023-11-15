Алькарас выйдет из группы на итоговом, если в пятницу обыграет Медведева

В пятницу Карлос Алькарас и Александр Зверев будут бороться за полуфинал итогового турнира ATP. Алькарас встретится с Даниилом Медведевым, который уже вышел из группы, а Зверев – с Андреем Рублевым, который уже лишился шансов на 1/2.